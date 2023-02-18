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Сегодня, 02:17

Гаджи Автомат получил перелом предплечья. Бойцу потребуется срочная операция

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Рентген Гаджи Наврузова.
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Звезда кулачных боев Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат получил перелом предплечья в бою с Фернандо Родригесом, сообщил тренер бойца Руслан Кривуша.

«Пришла информация, что кость сломана в нескольких местах. Как я вижу на снимке, осколки в двух местах. Доктора в клинике сказали, что впервые видят такую травму. Говорят, что нужно срочно отправить его в Москву на операцию», — сказал Кривуша «СЭ».

Наврузов техническим нокаутом в первом раунде уступил Родригес в поединке по правилам кикбоксинга. Бой проходил 17 февраля в Минске.

17&nbsp;февраля. Фернандо Родригес против Гаджи Наврузова. Родригес техническим нокаутом на 15-й секунде победил Наврузова

Гаджи Наврузов (Автомат)
ММА
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