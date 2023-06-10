Наврузов рассказал, как едва не подписал контракт с ФК ЦСКА

Российский боец смешанных единоборств Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат рассказал, как едва не подписал контракт с футбольным клубом ЦСКА.

«Вы меня сейчас поставили в тупик. Я завершил карьеру в 2014-м, и сейчас в силу новой профессии память у меня плохая. Больше запомнился контрольный матч с ЦСКА. Тогда я выступал за «Спортакадемклуб», а армейцев тренировал Валерий Газзаев. На поле вышел полуосновной состав. В частности, присутствовали братья Алексей и Василий Березуцкие. После этой встречи руководство красно-синих предложило мне контракт, но в дубль. Я отказался. Затем подписал соглашение со «СКА-Хабаровск», которым руководил Сергей Горлукович. На угловых действовал как раз против братьев Березуцких. Запомнилось, что москвичи очень быстро бегали и моментально переходили из обороны в атаку. А ребята в полузащите действовали жестко. Возили нас конкретно», — приводит слова Наврузова RT.

В данный момент Гаджи Автомат восстанавливается от травмы руки, полученной в поединке против Фернандо Родригеса. На турнире Ural FC 2 в Самаре Наврузов поддерживал Гамзата Хирамагомедова, а после боя бросил вызов Дацику.