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Сегодня, 11:54

Наврузов рассказал о самочувствии после тяжелого перелома руки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат рассказал о самочувствии после тяжелого перелома руки в февральском поединке с бразильцем Фернандо Родригесом.
«Рука восстанавливается, хотя, если честно, болит до сих пор. Причем это, конечно, нужно умудриться столь неудачно упасть. Но так, видно, должно было произойти. Я все принял, осознал. Сделал правильные выводы и теперь двигаюсь дальше. Очень много всего поменял. Жизнь сильно изменилась», — приводит слова Наврузова RT.

В данный момент Гаджи Автомат восстанавливается от травмы руки, полученной в поединке против Фернандо Родригеса. На турнире Ural FC 2 в Самаре Наврузов поддерживал Гамзата Хирамагомедова, а после боя бросил вызов Дацику.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1160333-navruzov-perelom-travma
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