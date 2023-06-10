Наврузов рассказал о самочувствии после тяжелого перелома руки

Российский боец смешанных единоборств Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат рассказал о самочувствии после тяжелого перелома руки в февральском поединке с бразильцем Фернандо Родригесом.

«Рука восстанавливается, хотя, если честно, болит до сих пор. Причем это, конечно, нужно умудриться столь неудачно упасть. Но так, видно, должно было произойти. Я все принял, осознал. Сделал правильные выводы и теперь двигаюсь дальше. Очень много всего поменял. Жизнь сильно изменилась», — приводит слова Наврузова RT.

В данный момент Гаджи Автомат восстанавливается от травмы руки, полученной в поединке против Фернандо Родригеса. На турнире Ural FC 2 в Самаре Наврузов поддерживал Гамзата Хирамагомедова, а после боя бросил вызов Дацику.