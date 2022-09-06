Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

6 сентября, 15:27

Немков и Антигулов проведут реванш в рамках форума «Россия — спортивная держава»

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший боец UFC Гаджимурад Антигулов проведет реванш против Виктора Немкова на турнире ASI Championship, который пройдет в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Изначально соперником Немкова должен был стать Иван Штырков, который снялся с турнира по состоянию здоровья.

«Гаджимурад Антигулов заменит Ивана Штыркова и проведет бой против Виктора Немкова», — приводит ТАСС слова организатора турнира.

Турнир ASI Championship в рамках форума «Россия — спортивная держава» пройдет 30 сентября в Кемерово.

Первый бой между Немковым и Антигуловым состоялся в декабре 2012 года на турнире M-1 Challenge 36, тогда Немков одержал победу удушающим приемом во втором раунде.

Источник: https://tass.ru/sport/15666645
ММА
0
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Шлеменко проведет бой с бразильцем Соузой 30 сентября в Омске

Царукян бросил вызов популярному британскому бойцу Пимблетту