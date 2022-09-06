Немков и Антигулов проведут реванш в рамках форума «Россия — спортивная держава»

Бывший боец UFC Гаджимурад Антигулов проведет реванш против Виктора Немкова на турнире ASI Championship, который пройдет в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Изначально соперником Немкова должен был стать Иван Штырков, который снялся с турнира по состоянию здоровья.

«Гаджимурад Антигулов заменит Ивана Штыркова и проведет бой против Виктора Немкова», — приводит ТАСС слова организатора турнира.

Турнир ASI Championship в рамках форума «Россия — спортивная держава» пройдет 30 сентября в Кемерово.

Первый бой между Немковым и Антигуловым состоялся в декабре 2012 года на турнире M-1 Challenge 36, тогда Немков одержал победу удушающим приемом во втором раунде.