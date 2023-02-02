Немков оценил идею проведения совместного турнира Bellator и АСА

Чемпион мира Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал идею совместного турнира Bellator и российской лиги АСА.

«Смысл есть, но главное — чтобы все бойцы были в равных условиях. У нас тут есть допинг-контроль, а в ACA нет. А «химичат» сейчас ребята будь здоров. Надо уравнять условия, и тогда можно будет подраться. Нужно свести чемпионов, чтобы понять, какая лига сильнее», — цитирует Sport24 Немкова.

18 ноября россиянин провел защиту пояса Bellator в полутяжелом весе в поединке с Кори Андерсоном. В активе 30-летнего бойца 15 побед и 2 поражения.