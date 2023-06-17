Немков прокомментировал возможное объединение Bellator и PFL

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков признался, что ему ничего неизвестно о возможном объединении лиги с PFL и дал карт-блаш руководителям Bellator по выбору следующего претендента на свой титул.

«Карл Мур и Кори Андерсон выиграли свои поединки. Не знаю, кто из них будет следующим претендентом на титул. Это уже будет решать организация, а о возможном слиянии Bellator и PFL мне ничего не известно. Никто эту тему со мной не обсуждал», — приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

Немков победил Йоэля Ромеро на турнире Bellator, который прошел 16 июня. Россиянин четвертый раз в карьере защитил титул чемпиона в полутяжелом весе.