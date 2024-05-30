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Сегодня, 12:44

Немков: «Бойцам, которые дрались раньше в «Нашем Деле», сейчас дорога туда закрыта»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец ММА Вадим Немков рассказал об изменении отношения к промоушену «Наше Дело».

«Наше Дело» полностью поменяли формат. Если раньше мне было не интересно смотреть их бои, то сейчас смотрю их с удовольствием, потому что они стали конкурентными, с громкими именами для России. Там появились серьезные зарубы. Взять хотя бы последний турнир в Сочи, где почти каждый бой был ярким.

Это уже далеко не поп-ММА, и тем бойцам, которые там дрались раньше, сейчас дорога туда закрыта. Тем более сейчас «Наше Дело» подписали контракт с Союзом ММА России. Это хорошо, потому что у чемпионов России и мира будет возможность начинать карьеру в этой лиге", — приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

Немков последний бой провел против Бруно Каппелоццы 24 февраля в турнире «PFL против Bellator» в Саудовской Аравии. В этом поединке Вадим одержал победу удушением ручным треугольником во втором раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/nemkov-boicam-kotorye-dralis-ranshe-v-nashem-dele-seichas-doroga-tuda-zakryta-368023/
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