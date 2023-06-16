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Сегодня, 16:00

Вадим Немков — Йоэль Ромеро: время начала боя и прямой трансляции турнира Bellator

Боец ММА Вадим Немков.
Вадим Немков.
Фото Соцсети
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В ночь на 17 июня в Чикаго (США) на стадионе Wintrust Arena пройдет турнир Bellator 297, где в главном бою вечера подерутся россиянин Вадим Немков и кубинец Йоэль Ромеро.

Bellator 297 начнется в 01.00 по московскому времени 17 июня. Начало основного карда — около 4:00 мск. Ожидается, что бой Немков — Ромеро начнется около 06.00.

Турнир покажет американский спутниковый телеканал Showtime. В России официально Bellator 297 транслироваться на ТВ и сайтах не будет. Текстовая онлайн-трансляция поединка Немков — Ромеро будет доступна на сайте «СЭ».

У 30-летнего Немкова в ММА — 15 побед, два поражения и один бой был признан несостоявшимся. На счету 46-летнего Ромеро — 15 побед и шесть поражений.

Вадим Немков&nbsp;&mdash; Йоэль Ромеро. Немков — Ромеро: российский чемпион против легенды боев. Онлайн-трансляция боя
Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
Йоэль Ромеро
ММА
0
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