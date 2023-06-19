Вадим Немков: «Федор смог бы победить Ромеро»

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (16-2) отметил, что Федор Емельяненко (40-7) в хорошей форме смог бы одолеть Йоэля Ромеро (15-7). Об этом Немков сказал в интервью «СЭ».

— Тот Федор, который был перед боем с Тимоти Джонсоном, смог бы победить Ромеро? Они все-таки примерно одного возраста.

— Я думаю, да, смог бы победить, потому что Федор тогда в хорошей форме был. Он прошел хорошие сборы с нами в Кисловодске, потом в Подмосковье. Перед последним боем у него была очень скомканная подготовка, и было много разговоров, что у него обострились травмы: поясница, плечо. Так что в том поединке [с Джонсоном] он был готов намного лучше.

— А что Федор сказал после поединка с Ромеро? Он же все-таки был у тебя в углу.

— В принципе, ему понравилось, как я отработал. Единственное, что он сказал: «В концовке зачем в борьбу полез? Надо было просто двигаться и так же его разбивать на дистанции».

Немков победил Ромеро единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 июня на Bellator 297 в Чикаго, США.