Немков — о победе Токова над Гибсоном: «Владимир не показал всех своих возможностей»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в высказался о победе россиянина Владимира Токова над канадцем Лэнсом Гибсоном на турнире Bellator 293.

«Поздравляю Владимира, он показал очень хорошее выступление против небитого бойца. Его соперник — хороший ударник, универсальный боец, но Вова показал высокую скорость и точность, попал одним ударом и смог добить. Быстро и красиво. От каждого поединка многое зависит, продлят ли с тобой контракт, поднимут ли сумму в контракте. Каждый бой важен. Считаю, что в этом поединке он не показал всех своих возможностей. Он не раскрылся. То, что он делает на тренировках и в боях пока отличается. Когда он работу на тренировках перенесет в бои, мы увидим его настоящий потенциал», — цитирует Немкова Metaratings.ru слова Немкова.

Токов нокаутировал Гибсона на 62-й секунде боя. Россиянин одержал восьмую победу в карьере при двух поражениях. На счету Гибсона одно поражение при семи победах.