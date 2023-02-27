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Сегодня, 11:04

Хамзат Чимаев назвал своего следующего предполагаемого соперника

Давид Хачатрян
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Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) сообщил, что его следующий бой, вероятно, пройдет против экс-чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера (24-6).

«Я думаю, что, скорее всего, подерусь с Уиттакером, — сказал Чимаев UFC Russia. — У него нет соперника. Пауло Коста куда-то сбежал, болтал-болтал. Я буду драться с Уиттакером. Я хочу с ним подраться. Как человек он мне симпатичен, хороший парень. Слишком много не болтает, лишнего себе не позволяет. Чисто от души на пресс-конференции посижу и подерусь».

Уиттакер должен был подраться с Пауло Костой (14-2) 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия, но бразилец снялся с боя из-за разногласий с зарплатой.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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