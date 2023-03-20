0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:23

Хамзат Чимаев: «Ковингтон врет. Я четыре раза принимал предложение UFC о бое с ним»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) ответил второму номеру рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтону (17-3), который заявил на пресс-конференции UFC, что Чимаев отказывается с ним драться.

«Колби врет. Он не хочет драться, — сказал Чимаев на своем YouTube-канале. — Я клянусь всем, что у меня есть, что я четыре раза принял [предложение UFC на бое с Ковингтоном]. Мне четыре раза звонили и спрашивали: «Ты хочешь драться?» Я отвечал: «Да». Шон Шелби [матчмейкер UFC] может это подтвердить.

Это нормально. Он может лгать, играть на доверии людей. Он говорит: «Я не вру людям». Этот парень слишком сильно вошел в образ. Когда он меня видит вживую, он все время куда-то спешит. Теперь я понимаю, каково это — иметь дело с такими бойцами.

Если ты хочешь драться, то просто прими бой, как я. Если мне предложат подраться с Броком Леснаром, я приму этот бой. Для меня не имеет значения, с кем драться и в какой весовой. Я никогда не выбирал оппонентов. Все только и говорят в Сети: «Я хочу драться с Хамзатом». Но почему я сижу без боев 1,5 года?»

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Колби Ковингтон
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
0
Читайте также
«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шара Буллет: «Советская школа бокса самая лучшая в мире»