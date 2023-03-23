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Сегодня, 13:37

Чимаев: «Я финиширую Перейру в первом раунде на первой минуте»

Чимаев уверен, что он без труда справится с Перейрой
Давид Хачатрян
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Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) уверен, что он без труда справится с чемпионом в среднем весе Алексом Перейрой (7-1).

«Бой против Перейры — самый легкий для меня бой в UFC, — сказал Чимаев The MMA Hour. — Я финиширую его в первом раунде, на первой минуте. Легко. Если Адесанья будет тренировать борьбу, он легко его победит. У этого парня нулевая борьба. UFC нравится продвигать этого парня, который все время ходит со своим каменным лицом. Зачем он так играет на камеру? Даже не знаю. Мне не нравится этот чувак. У него нулевая борьба. С кем он дрался? Есть ли в его послужном списке хоть один борец? Я смотрел бой, где он проиграл парню, который дрался как любитель. Конечно, если ты просто кикбоксер и дерешься как кикбоксер, то ты хорош в ударке. Но если ты встретишься с борцом... Тот же Долидзе у него спокойной выиграет, как и Джек Херманссон. Легко. Борцы сделаны из другого теста».

Чимаев может провести следующий бой против экс-чемпиона среднего веса Роберта Уиттакера (24-6).

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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