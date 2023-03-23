Чимаев отреагировал на вызов Бо Никала: «Я сломаю его за три раунда»

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) заявил, что в будущем может встретиться с перспективным бойцом Бо Никалом (4-0).

«Может быть, мы когда-нибудь встретимся. Он хороший боец, но все же я не так много видел его боев. Через три года посмотрим. Может быть, когда-нибудь мы будем драться за титул. Пока нам рано драться. Если они поставят против меня этого парня сейчас, то я сломаю его за три раунда. Если они поставят меня позже, мы устроим веселый бой».

Когда Хельвани сообщил Чимаеву, что Никал считает, что может победить его прямо сейчас, тот рассмеялся, ответив: «Он, должно быть, глупый, брат, если так думает».

Никал дебютировал в UFC 4 марта на UFC 285, победив Джейми Пикетта (13-9) сабмишном в первом раунде.

Никал является чемпионом мира по вольной борьбе до 23 лет и победителем Открытого чемпионата США. Кроме того, он является трехкратным чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта и «Конференции Big Ten», а также чемпионом университета штата Пенсильвания.