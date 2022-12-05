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Сегодня, 15:26

Непобежденный боец UFC рассказал, как чуть не подрался с Чимаевым в лифте

Давид Хачатрян
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25-летний ирландский средневес UFC Иан Гарри (10-0) вспомнил, как в преддверии UFC 273 чуть не подрался с Хамзатом Чимаевым (12-0).

«Расскажу вам забавную историю, связанную с Хамзатом, — начал Гарри в подкасте MMA On Point. — [На неделе боев] мы с женой вошли в лифт, нажимаем на кнопку, двери открываются, и стоит Хамзат со своей миссис. Я бы с удовольствием помахался с ним в лифте. Это бы разлетелось по соцсетям.

Моя жена стоит с широко открытыми глазами и смотрит на меня. Она такая: «Подерись с ним. Сделай это». Я подумал, что завтра мой товарищ по команде [Бернс] будет с ним драться, и я не хотел сорвать этот бой. При этом рядом стояли две женщины. Я понимал, что если мы завяжем драку, то каждый из нас пойдет до конца. В итоге мы выходим из лифта и жена говорит: «Ну ты и слабак».

На UFC 273 Чимаев победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Турнир состоялся 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

Гарри женат на известной британской телеведущей бразильского происхождения Лейле Анне Ли.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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