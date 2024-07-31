Несколько штатов США запретили выступать россиянину Шаре Буллету

Несколько американских штатов запретили российскому бойцу Шарабутдину Магомедову, известному под псевдонимом Шара Буллет, участвовать в поединках на своей территории из-за проблем со здоровьем.

«В нескольких штатах Шаре будет запрещено выступать. По остальным нужно будет заранее выверять все действия. Но пока Шара будет выступать на Ближнем Востоке», — цитирует источник в команде спортсмена ТАСС.

Отмечается, что проблема касается зрения бойца.

30-летний Буллет имеет на своем счету 13 побед и ни одного поражения.