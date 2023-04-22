Нейт Диас cтал участником массовой уличной драки

Экс-боец UFC Нейт Диас стал участником массовой уличной драки во время турнира Misfits Boxing. В ходе потасовки боец задушил гильотиной неизвестного мужчину. Как сообщают иностранные СМИ, пострадавший остался жив.

Последний поединок по правилам ММА Диас провел на UFC 279 в сентябре прошлого года. В четвертом раунде 38-летний боец задушил американца Тони Фергюсона. За время своей карьеры в смешанных единоборствах одержал 24 победы и 13 поражений.

Следующий бой спорстмен проведет 5 августа против блогера Джейка Пола. Поединок состоится в Далласе (США).