Нейт Диас намекнул, что его бой с Джейком Полом может не состояться

Как только стало известно, что полиция Нового Орлеана получила ордер на арест Нейта Диаса (21-13) за нанесение побоев другому человеку на улице города, будущий оппонент Диаса Джейк Пол (6-1) предложил блогеру KSI в Twitter страховать их поединок.

KSI: «Если у Джейка Пола не будет соперника в августе... Тогда я с радостью выйду на замену после того, как нокаутирую Джо Фурнье в мае».

Пол: «Отлично. Я принимаю тебя в качестве запасного соперника. Бой состоится в полутяжелом весе. Никаких оговорок о регидратации нет. Оставайся в форме, и мы позвоним тебе, если понадобится. Спасибо, приятель, что ты такой скромный и преданный».

Диас: «Лол, почему бы вам, напуганным засранцам, просто не подраться друг с другом в августе? Я буду драться с тем, кто действительно может драться».

Диас и Пол должны подраться по правилам бокса 5 августа в Далласе, США.