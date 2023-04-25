Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:33

Нейт Диас намекнул, что его бой с Джейком Полом может не состояться

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Как только стало известно, что полиция Нового Орлеана получила ордер на арест Нейта Диаса (21-13) за нанесение побоев другому человеку на улице города, будущий оппонент Диаса Джейк Пол (6-1) предложил блогеру KSI в Twitter страховать их поединок.

KSI: «Если у Джейка Пола не будет соперника в августе... Тогда я с радостью выйду на замену после того, как нокаутирую Джо Фурнье в мае».

Пол: «Отлично. Я принимаю тебя в качестве запасного соперника. Бой состоится в полутяжелом весе. Никаких оговорок о регидратации нет. Оставайся в форме, и мы позвоним тебе, если понадобится. Спасибо, приятель, что ты такой скромный и преданный».

Диас: «Лол, почему бы вам, напуганным засранцам, просто не подраться друг с другом в августе? Я буду драться с тем, кто действительно может драться».

Диас и Пол должны подраться по правилам бокса 5 августа в Далласе, США.

0
Читайте также
Медведев может стать первой ракеткой мира уже в мае. Что для этого нужно?
Рядом с Абаскалем в «Спартаке» никого нет. Почему испанец виноват, но он не виноват
FT узнала об отказе Японии и ЕС от предложения США запретить экспорт в РФ
Телеканал CNN уволил ведущего Дона Лемона после 17 лет работы
Американский генерал объяснил желание Запада захватить Крым
Рябков заявил о принятии всех мер для возвращения солдат РФ из плена
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стерлинг: «Сергей Павлович — проблема! Он должен драться за пояс»

Лоик Раджабов подерется с Матеушем Ребецки 24 июня на UFC on ABC 5