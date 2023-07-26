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Сегодня, 11:06

Нейт Диас назвал самого сложного соперника в карьере: «Этот парень просто сумасшедший»

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) признался, что Джош Нир (36-16) был самым тяжелым соперником в его карьере.

«Есть парень, с которым я дрался, по имени Джош Нир, — приводит слова Диаса издание BJPenn. — Он тот еще мудак. Хотя сейчас он мой друг, мы дружим. Но Джош Нир дрался с моим братом. Они дрались три раунда, жестко, Ник делал свое дело, наносил много ударов, и я подумал: «Этот парень просто сумасшедший». А потом Ник прикончил его в третьем раунде, хотя большинство людей, которых Ник прикончил, падали в первом или, может быть, во втором раунде.

Время шло, а потом он перешел в легкую категорию, в которой я дрался. И я попросил лучшего соперника. Я побеждал людей — тогда я только пришел в UFC, победил несколько человек. И они дали мне Джоша Нира, который был одним из пяти лучших парней. Именно тогда я начал драться с лучшими бойцами. И это был мой самый тяжелый бой... Я так много смотрел его бои, а потом так идеально к нему готовился. Он наносил удары, я подныривал под них, цеплял его и все такое. Но он все парировал, и если вы посмотрите этот бой, я против Джоша Нира, то мы дрались словно на скорости сто миль в час. Это был хороший бой».

Диас победил Нира раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 сентября 2008 года на UFC Fight Night 15 в Омахе, США.

Нейт Диас
ММА
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