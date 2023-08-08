Диас отреагировал на то, что Дрейк поставил на него 250 тысяч долларов: «Кто-нибудь, снимите это проклятие!»

Экс-боец UFC Нейт Диас (0-1) прокомментировал новость, что рэпер Дрейк поставил на него 250 тысяч долларов в бою с блогером и боксером Джейком Полом (7-1).

«Респект Дрейку. Люблю этого парня. Знаете, что я хочу сказать? Что за чертовщина?! Кто-нибудь, снимите уже это проклятие! Что происходит? К черту проклятие», — сказал Диас на пресс-конференции.

Ранее Дрейк неоднократно ставил большие деньги на бойцов, которые впоследствии проигрывали.

Пол победил Диаса единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа в Далласе, США.