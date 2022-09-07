Нейт Диас рассказал, как Федор Емельяненко замотивировал его заняться боями

Американский боец Нейт Диас назвал легендарного россиянина Федора Емельяненко одним из своих кумиров.

«Когда я дрался в проекте The Ultimate Fighter, такие люди, как Ройс Грейси, Федор Емельяненко, Би Джей Пенн, были для меня небожителями, — сказал Диас в интервью ESPN. — Допустим, если бы я потом пошел в торговый центр и встретил, например, Роберта Де Ниро, Аль Пачино, Леонарда Ди Каприо, любого из самых известных актеров, которых вы можете себе представить, а потом увидел Хойса Грейси, Федора Емельяненко или Би Джея Пенна, я бы даже не обратил внимания на Де Ниро.

Да, это Би Джей Пенн, Федор Емельяненко, Ройс Грейси, Рензо Грейси, Риксон Грейси. Они были самыми известными людьми. Эти ребята были на недосягаемой высоте — они были для меня самыми известными людьми в мире. Все эти парни, у которых есть золото UFC, думают, что они лучшие только потому, что так сказала организация, эта огромная машина назвала их лучшими, но я знаю, кто на самом деле лучший — это Ройс Грейси, Риксон Грейси, Федор, Би Джей Пенн. Это те люди, которые втянули меня в этот бизнес".

Следующим оппонентом Диаса станет шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Бойцы сразятся в главном событии турнира UFC 279, который состоится в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе.