Нейт Диас в июне предстанет перед судом за драку на улице

Судебное слушание по делу экс-бойца UFC Нейта Диаса (21-13) состоится в Новом Орлеане 27 июня, сообщает MMAFighting.

Диасу предъявлены обвинения в нанесении побоев второй степени, которые могут повлечь за собой наказание до восьми лет лишения свободы.

Диас в апреле провел удушающий прием человеку на улице, после чего тот потерял сознание и рухнул на землю. Как только видео потасовки попало в Сеть, полиция Нового Орлеана получила ордер на арест бойца.

Диас и Джейк Пол (6-1) должны подраться по правилам бокса 5 августа в Далласе, США.