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Сегодня, 14:07

NFL планирует провести турнир с борцовскими суперсхватками и ММА-боями

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский промоушен NFL планирует провести турнир с борцовскими суперсхватками и ММА-боями. Об этом сообщил президент NFL Гилани Калиматов.

«У нас есть один интересный план. Мы бы хотели сделать октагон и совместно ковер, и столкнуть таких звезд, как Заурбек Сидаков, Разамбека Жамалова, Абдулрашида Садулаева, Ахмеда Тажудинова. В клетке будут идти бои, а рядом будет ковер. Я знаю как сделать зрелище, просто надо довериться мне», — сказал Калиматов «СЭ» на турнире NFL 1 в Ингушетии.

В главном событии турнира NFL 1, который проходил 31 августа в Ингушетии, Хамзат Далгиев победил Али Хейбати техническим нокаутом в первом раунде.

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