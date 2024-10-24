Нганну не исключил, что подерется против Джона Джонса

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Бывший чемпион UFC, действующий боец PFL Фрэнсис Нганну оценил вероятность проведения поединка против американца Джона Джонса.
Ранее председатель главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх признался, что хочет организовать бой между Нганну и Джонсом.
«Есть шанс, что мы однажды подеремся. Не могу точно сказать, какова вероятность [что поединок состоится], но она есть. Этот поединок также интересен и Турки Аль аш-Шейху. А его не так много чего интересует», — приводит слова Нганну Mirror.
20 октября амерунец в главном поединке PFL Battle of the Giants победил бразильца Ренана Феррейру. На счету 38-летнего Нганну 21 бой, в которых он одержал 18 побед и потерпел 3 поражения.