Нганну: «Я знаю, что из-за травм Усман не тренировался перед UFC 286»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) заявил, что экс-чемпион в полусреднем весе Камару Усман (20-2) не тренировался должным образом к трилогии с Леоном Эдвардсом (21-3) на UFC 286, потому что получил много травм.

«Я знаю, что он не тренировался, — сказал Нганну на своем канале на YouTube. — У него не было [времени] тренироваться должным образом из-за большого количества травм, но он все же готовился. Но я думаю, что сейчас он чувствует себя с психологической точки зрения лучше, чем раньше. Посмотрим, что будет дальше. Я уверен, что он вернет свой пояс».

Эдвардс победил Усмана в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.