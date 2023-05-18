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18 мая, 10:10

Нганну: «Я всегда буду сожалеть, что не подрался с Джоном Джонсом»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) заявил, что, если ему представится возможность подраться с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе UFC Джоном Джонсом (27-1), он ею воспользуется.

«Я всегда буду сожалеть о том, что не подрался с Джоном Джонсом, — сказал Нганну в эфире программы ESPN «DC & RC». — Я думаю, что, находясь в таком положении, ты хочешь проверить себя в бою с таким человеком, как Джонс, который является одним из лучших представителей этого вида спорта.
До сих пор я думаю, что, если когда-нибудь представится возможность подраться с Джоном Джонсом, мы сделаем это. Но я не знаю как. Может быть, кросс-промоушен? Я не знаю. Но Джон Джонс — это тот, с кем хотел бы сразиться любой, кто хочет сделать себе наследие.
Это как в былые времена. Если ты хороший боец, ты должен проверить себя в бою с Федором [Емельяненко]. С этим не поспоришь. Та же ситуация с Джонсом. Но я считаю, что и для Джона Джонса важно подраться со мной, чтобы сделать громкое заявление».

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.

Джон Джонс
Франсис Нганну
UFC
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