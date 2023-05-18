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18 мая, 11:33

Нганну ответил Дане Уайту: «Почему я должен расстраиваться? Все сложилось очень хорошо»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) заявил, что не понимает, почему Дана Уайт ополчился на него и раскритиковал за уход из организации.

«Послушайте, у нас [с Уайтом] долгие отношения. Я уважаю это. Я уважаю то, что UFC сделала для меня, — сказал камерунец в эфире The MMA Hour. — Я ценю их. Я пошел дальше по жизни. У меня был контракт, я его выполнил, мы не смогли договориться о другом контракте. Тогда я пошел по своему пути. Мы должны быть в состоянии идти [своими путями] без плохих отношений.
Ничего личного, просто бизнес. Я должен делать то, что выгодно мне, и мне жаль, если то, что выгодно мне, невыгодно кому-то другому. Пока я не причиняю вам личного вреда, я просто делаю то, что выгодно для меня. Остальное меня не волнует. Почему я должен расстраиваться? Все сложилось для меня очень хорошо, так что я в порядке».

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.

Дана Уайт
Франсис Нганну
UFC
ММА
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