Ник Диас: «Мне не нравится стиль Тони Фергюсона. Он отвратительный»

Ветеран UFC Ник Диас (26-10) заявил, что неуклюжий стиль Тони Фергюсона (25-8) скрывает пробелы в его технике.

«Нет, мне не нравится стиль Тони Фергюсона. Он отвратительный. Терпеть не могу такой стиль. Дерганые движения вперемешку с отсутствием техники и тактики. Лучше избегать такого стиля боя, и драться с таким парнем реально раздражительно. Да, это смешанные единоборства, но это не значит, что нужно драться вот так. Часто бойцы восполняют недостаток в базовых навыках такой вот техникой, которую он показывает», — сказал 39-летний Диас The Blue Corner.

Фергюсон идет на серии из 5 поражений. В прошлом бою 10 сентября на UFC 279 в Лас-Вегасе он проиграл Нейту Диасу (21-13) сабмишном в четвертом раунде.