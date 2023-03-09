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Сегодня, 07:49

Ник Диас назвал бойцов, с которыми он хочет подраться

Давид Хачатрян
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39-летний ветеран UFC Ник Диас (26-10) заявил, что планирует вернуться в октагон как можно скорее, подчеркнув, что хочет драться с лучшими из лучших.

«Я хочу драться как можно скорее, — сказал Диаз в интервью Inside Fighting. — Не с Джоном Джонсом, хотя... с соперником вроде Исраэля Адесаньи или Алекса Перейры. Я всегда хочу драться с лучшими».

В последний раз Диас одержал победу 30 октября 2011 года на UFC 137. Он одолел другого ветерана Би Джей Пенна единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27).

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