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Сегодня, 13:49

Ник Диас обвинил UFC в том, что они разрушили его карьеру

Давид Хачатрян
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39-летний ветеран UFC Ник Диас (26-10) считает, что он мог стать двойным чемпионом UFC.

«Этим ублюдкам просто повезло! Они делали все, чтобы помешать моей карьере. Иначе у меня уже был бы пояс UFC, а может, и два», — написал Диас в соцсетях.

После боя с Андерсоном Сильвой (34-11) на UFC 183 Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Диаса на пять лет и оштрафовала его на 165 тысяч долларов за проваленный допинг-тест на метаболиты марихуаны. После подачи апелляции, дисквалификация и штраф были снижены до 18 месяцев и 100 тысяч долларов.

В последний раз Диас одержал победу 30 октября 2011 года на UFC 137. Он одолел другого ветерана Би Джей Пенна единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27).

ММА
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