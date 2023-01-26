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Сегодня, 07:37

Ник Диас снялся в фильме Жан-Клода Ван Дамма

Давид Хачатрян
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39-летний ветеран UFC Ник Диас (26-10) принял участие в съемках нового фильма Жан-Клода Ван Дамма «Darkness of Man». Об этом сообщил представитель Диаса Мэтт Стаудт.

«Вчера завершились съемки фильма, ради которого я прилетел в Лос-Анджелес. Приготовьтесь к новой, мрачной криминальной истории с Жан-Клод Ван Даммом в главной роли и Ником Диасом, действие которой происходит в Лос-Анджелесе. У Ника в фильме есть крутая сцена драки. Когда дело дошло до постановки драки, Ник все взял на себя, его идеи были лучше, чем у координатор каскадеров фильма. Все выглядело потрясающе», — написал Стаудт в соцсетях.

В последний раз Диас одержал победу в UFC 30 октября 2011 года на UFC 137. Он одолел другого ветерана Би Джей Пенна (16-14) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27).

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