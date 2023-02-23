Боец UFC Никита Крылов прокомментировал анонс боя между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом.

«Я всей душой болею за Сергея. Наверное, Блейдс — один из самых неудобных соперников из топа дивизиона, во-первых, за счет антропометрии. Он не уступает в габаритах, но будет уступать в физической мощи. Во-вторых, за счет борьбы. Но мы видели его выступления против Льюиса, не говоря о Нганну. По нему можно попасть, а если попадет Сергей, то исход очевиден. Думаю, что Сереге все под силу. Дай бог ему хорошо подготовиться и подойти без травм. Победа над Блейдсом сделает его претендентом на титул. Будет интересно. В начале марта мы посмотрим, кто забирает пояс в тяжелом весе, а 22 апреля узнаем следующего претендента», — приводит слова Крылова «РБ Спорт».

Поединок Павлович — Блейдс пройдет 22 апреля.

Павлович в прошлом бою победил Тая Туивасу (14-5) за 54 секунды, отправив австралийца в нокаут. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на UFC on ESPN 42 в Орландо, США.

Кертис Блейдс (17-3) идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Тома Аспиналла (12-3) техническим нокаутом в первом раунде. Турнир состоялся 23 июля 2022-го в Лондоне, Великобритания.