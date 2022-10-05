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Сегодня, 18:15

Чибис обратился к Мирзаеву перед их поединком

Руслан Минаев

Боец Николай Чибисов по прозвище «Чибис» прокомментировал предстоящий поединок против Расула Мирзаева.

«Я в жизни очень спокойный человек, но когда выхожу в ринг, во мне что-то просыпается такое. Расул, готовься, будем рубиться», — цитирует Чибисова РЕН ТВ.

Поединок Мирзаева и Чибиса состоится в рамках турнира PRAVDA. Его будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

Главным событием вечера бокса, который будет проведен 7 октября, станет бой Магомеда Исмаилова против серба Александра Илича.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1031864-budem-rubitsia-chibis-obratilsia-k-mirzaevu-pered-ikh-poedinkom
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