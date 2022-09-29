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Единоборства / ММА
ММА

29 сентября, 00:54

Николсон перед поединком с Вагабовым назвал, что главное в боях

Евгений Козинов
Корреспондент

Американский боец смешанных единоборств Алекс Николсон перед поединком с россиянином Вагабом Вагабовым признался, что бои для него самое главное в жизни.

«Я десятилетиями готовлюсь к боям, это мой жизненный путь. Тяжелые изнурительные тренировки, бокс, борьба, вот это все — моя жизнь. Неважно, низкий ты или высокий. Главное — быть быстрым, и ты можешь надрать любому зад», — приводит РЕН ТВ Николсона.

Бой состоится 30 сентября в Москве. Трансляция начнется в 23.00 по московскому времени на РЕН ТВ.

Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1029010-nikolson-pered-boem-s-vagabovym-raskryl-kak-liubomu-nadrat-zad
ММА
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