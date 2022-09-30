Николсон рассказал, какие эмоции испытывает перед боем с Вагабовым

Американский боец смешанных единоборств Алекс Николсон перед поединком с россиянином Вагабом Вагабовым признался, что чувствует себя как ребенок в преддверии Рождества.

«Я контролирую свои эмоции. Сейчас очень много всего происходит, но я всегда готов ответить на вызов и сделать свое дело. Я как ребенок в преддверии Рождества. Ночь перед Рождеством: завтра проснусь и смогу, наконец, открыть свой подарок. Подготовка требует больших моральных сил. Войти в клетку и начать бой — это самое простое из всего этого процесса», — приводит РЕН ТВ слова Николсона.

Бой состоится 30 сентября в Москве. Трансляция начнется в 23.00 по московскому времени на РЕН ТВ.

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