Нил Магни потренировался с Чимаевым: «Он реально хорош»

Полусредневес UFC Нил Магни (27-9) сообщил, что в Нью-Йорке он тренировался с Хамзатом Чимаевым (12-0). Он подчеркнул, что сильно недооценивал шведа.

«100 процентов, я все еще хочу боя с Хамзатом Чимаевым, — сказал Магни на The MMA Hour. — У меня была возможность с ним потренироваться в Нью-Йорке, и этот парень на самом деле хорош. Я начал тренироваться с мыслью: «Вот он маленький милый волчонок, с которым я могу отработать джиу-джитсу». Но, черт, этот парень реально хорош. Он не из тех, к кому надо легкомысленно относиться. Если честно, если бы я подрался с ним раньше, когда я смотрел на него сквозь пальцы, то я бы подставил самого себя».

Магни встретится с Гилбертом Бернсом (20-5) 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.