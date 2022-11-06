Нил Магни установил рекорд по количеству побед в истории полусреднего веса UFC

35-летний американский боец UFC Нил Магни (27-9) одержал победу над Дэниелом Родригесом (17-3) на UFC Fight Night 214, победив сабмишном в третьем раунде.

Таким образом, Магни одержал свою 20-ю победу в полусреднем весе, установив рекорд по количеству побед в истории полусреднего веса UFC. Также он забрал бонус в размере 50 тысяч долларов.

Также бонус «Выступление вечера» забрали Марио Баутиста (11-2), который одолел Бенито Лопеса (10-2) сабмишном в первом раунде; Польяна Виана (13-5), победившая Джин Ю Фрей (11-8) нокаутом в первом раунде; Тамирес Видаль (7-1), победившая Рамону Паскуаль (6-5) техническим нокаутом в первом раунде.

UFC Fight Night 214 состоялся 5 ноября в Лас-Вегасе, США.