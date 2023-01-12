Шара Буллет хочет превзойти достижение Хабиба: «Хочу 30-0 и пояс UFC»

Новоиспеченный боец UFC Шара Буллет (настоящее имя Шарабутдин Магомедов) в интервью «СЭ» заявил о желании превзойти достижение Хабиба Нурмагомедова.

«Месяц назад, после боя с Михаилом Рагозиным, были мысли о переходе в UFC. Думал, что, наверное, надо еще годик подраться в России, забрать все пояса, а потом уже в UFC. Видимо, была судьба сразу перейти в UFC и забрать главное сокровище — пояс чемпиона, и не гнаться за фейковыми поясами. Какие бы пояса ты ни завоевал, все будут говорить, что ты не сможешь [этого достичь] в UFC. Хочу показать, что могу. Еще как могу!» — сказал Магомедов «СЭ».

«Хочу ли превзойти Хабиба, сделав 30-0? Да. Сделать 30-0 и завоевать пояс UFC — наравне. Это было бы большим достижением. Если я это сделаю, то я не удивлю, потому что Хабиб уже показал нам, что этого можно достичь. Если я превзойду достижение Хабиба 29-0, то для меня, наверное, больше, чем чемпионский пояс».

Согласно Sherdog и Tapology, на счету Магомедова в ММА 11 побед и 0 поражений.