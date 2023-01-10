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Сегодня, 13:56

Дэн Хукер похвалил Махачева: «Многие сомневались, что он будет часто защищать свой пояс»

Новозеландец Дэн Хукер похвалил Ислама Махачева
Давид Хачатрян
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Новозеландский легковес UFC Дэн Хукер (21-12) уверен, что чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (23-1) ждет очень тяжелый бой с чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски (25-1).

«Для Махачева это сложный бой, но надо отдать ему должное. Многие сомневались, что он, будучи чемпионом, будет часто защищать свой пояс, — сказал Хукер на YouTube-канале Исраэля Адесаньи. — Он взял микрофон сразу после боя и принял другой бой на чужой территории, вдали от его дома. Они [команда Махачева] обычно не идут на такой риск. Я снимаю шляпу перед Махачевым, потому что его ждет адски тяжелый бой. Волка трудно повалить, и еще труднее удержать на земле. Его [Махачева] ждет тяжелая ночь».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Дэн Хукер
Ислам Махачев
UFC
ММА
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