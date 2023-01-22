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Сегодня, 12:32

Джамал Хилл — о Тейшейре: «Этот мужик жестче гвоздей»

Джамал Хилл восхищен Гловером Тейшейрой
Давид Хачатрян
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Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (12-1) прокомментировал поединок с Гловером Тейшейрой (33-9) на UFC 283.
«Мы планировал работать в обеих стойках, выбрасывать разные удары, смотреть на реакцию Гловера, но этот мужик жестче гвоздей, — отметил Хилл на UFC 283. — Я не знаю ни одного человека, который смог бы выдержать все это и продолжать идти вперед. Несколько раз, когда я стоял перед ним и атаковал, он был пробит, а Марк говорил ему: «Гловер, продолжай драться». Я такой подумал: «Блин, он и так дерется, при этом не останавливается». Для меня честь разделить с ним этот октагон».
Хилл победил Тейшейру единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44) 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
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