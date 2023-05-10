КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:01

Нурмаганбетов назвал имена двух потенциальных соперников Петра Яна

Алина Савинова
Telegram Дзен

Кайрат Нурмаганбетов, долгое время работавший с Петром Яном, рассказал о потенциальных соперниках российского бойца.

«Думаю, что Сонг Ядонг или Марлон Вера. Кто-то из них. В топ-10 не бывает стилистически удобных соперников. Все спортсмены отлично борются, классно бьют из стойки, используют удары ногами, локти, колени, тайский бокс, грэпплинг. То есть, там все ребята сильные. Нет кого-то удобного, и кого-то неудобного», — цитирует Нурмаганбетова Metaratings.ru.

12 марта на турнире UFC Fight Night 221 Ян потерпел поражение в поединке против Мераба Двалишвили единогласным решением судей. Ранее сообщалось, что следующий бой в UFC россиянин планирует провести осенью в Абу-Даби.

Всего в ММА Ян провел 21 бой, в 16 из которых одержал победы.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/v-komande-petra-yana-nazvali-imena-dvukh-potencialnykh-sopernikov-249948/
Петр Ян
ММА
Обсудить
Читайте также
Бегуний оскорбили предназначенными для домохозяек призами. Феминистки в гневе
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
Президент Грузии назвала неприемлемой отмену Россией визового режима для грузин
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2023 году
Избитая в Ингушетии четырехлетняя девочка пришла в сознание
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Царукяна: «Бой с Силвой — вынужденная мера»