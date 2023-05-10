Нурмаганбетов объяснил, почему Петр Ян проводит лагеря в Таиланде, а не в Дагестане

Кайрат Нурмаганбетов, долгое время работавший с российским бойцом ММА Петром Яном, заявил, что лагерь в Таиланде ничем не хуже подготовки в Дагестане.

«Много фанатов и болельщиков Петра писали мне в социальных сетях: «Почему вы не ездили в Дагестан?» Я бы хотел тоже сказать одну мысль. Да, Дагестан — это классно, супер, много спарринг-партнеров. Но вы должны понимать, что это профессиональный спорт. Кто-то захочет подзарубиться, доказать, что «вот постою с чемпионом UFC, хоть и с бывшим чемпионом, в парах дам чуть жару, дам чуть газу». Сейчас Петр готовился в Таиланде, и хорошие ребята из Дагестана, Кыргызстана, Казахстана были его спарринг-партнерами. Помогали. Я следил в социальных сетях, наблюдал, кто стоял в парах. Эти ребята могут нагрузить хорошо не только в стойке, но и в борьбе», — цитирует Нурмаганбетова Metaratings.ru.

12 марта на турнире UFC Fight Night 221 Ян потерпел поражение в поединке против Мераба Двалишвили единогласным решением судей. Ранее сообщалось, что следующий бой в UFC россиянин планирует провести осенью в Абу-Даби.

Всего в ММА Ян провел 21 бой, в 16 из которых одержал победы.