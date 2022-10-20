Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:24

Нурмагомедов не вернется в ММА, несмотря на вызов Оливейры

Виктория Кравченко

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не планирует возобновлять карьеру.

Ранее бразилец Чарльз Оливейра сказал, что хочет провести бой против Нурмагомедова в случае победы над Исламом Махачевым.

«Хабиб не вернется ни при каких обстоятельствах. К тому же Оливейра должен сначала провести бой против Ислама Махачева. Там победа ему, мягко говоря, не гарантирована. Что касается Хабиба, то он уже давно занимается другими проектами, возвращение в бои его не интересует», — сказал собеседник ТАСС.

Хабиб выступал в категории до 70 кг. Завершил карьеру бойца 24 октября 2020 года, победив удушающим приемом Джастина Гэтжи на UFC 254.

Источник: https://tass.ru/sport/16105177
Хабиб Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
ММА
0
Читайте также
Женатый боец вновь проговорился о девушке: «Я тебе полгонорара отдам, удали по-братски»
«Схватил за шею и ударил головой о стену». Великий велогонщик сел в тюрьму за абьюз
Губернатор Красноярского края объяснил арест своего сына властями США
Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за упреки в адрес российского президента
Эксперт рассказала о получении пенсии с повышенным коэффициентом
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Шон О'Мэлли считает, что Петра Яна заставили драться с ним
Махачев и Оливейра встретились и проявили друг к другу уважение. Видео
Мокаев: «О'Мэлли — классный парень! Раньше я думал о нем по-другому»
«Исламу не следовало серфить на волне Хабиба и лезть вне очереди». Оливейра на медиадне перед боем с Махачевым
Волкановски дал прогноз на бой Оливейры и Махачева
Стерлинг объяснил, почему считает О'Мэлли фаворитом в противостоянии с Петром Яном
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Петр Ян назвал О'Мэлли проектом UFC

Хабиб: «Ничто и никогда не заставит меня возобновить карьеру»