Нурсултон Рузибоев подерется с Кайо Борральо 4 ноября на UFC в Бразилии

29-летний боец из Узбекистана Нурсултон Рузибоев (35-8) проведет следующий поединок против 30-летнего бразильского средневеса Кайо Борральо (14-1) 4 ноября на турнире UFC Fight Night в Сан-Паулу, Бразилия. Об этом сообщил инсайдер Лаэрт Виана в Twitter.

Борральо провел в UFC четыре боя и во всех победил. В прошлом бою он одолел Михала Олексейчука (18-6) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 29 апреля на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США.

Рузибоев дебютировал в UFC 1 июля с победы над Брунно Феррейрой (10-1) нокаутом в первом раунде. Бой прошел на турнире UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе, США.