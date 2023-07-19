Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:49

Нурсултон Рузибоев подерется с Кайо Борральо 4 ноября на UFC в Бразилии

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

29-летний боец из Узбекистана Нурсултон Рузибоев (35-8) проведет следующий поединок против 30-летнего бразильского средневеса Кайо Борральо (14-1) 4 ноября на турнире UFC Fight Night в Сан-Паулу, Бразилия. Об этом сообщил инсайдер Лаэрт Виана в Twitter.

Борральо провел в UFC четыре боя и во всех победил. В прошлом бою он одолел Михала Олексейчука (18-6) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 29 апреля на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США.

Рузибоев дебютировал в UFC 1 июля с победы над Брунно Феррейрой (10-1) нокаутом в первом раунде. Бой прошел на турнире UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе, США.

UFC
ММА
0
Читайте также
Европарламент призвал МОК не допускать российских спортсменов к Олимпиаде-2024
Медведев поделился новыми фотографиями с дочкой Алисой
Зенитные расчеты ЮВО применили тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
В США оценили решение РФ и ее союзников по созданию новой валюты
Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» из-за пожара
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камил Гаджиев: «Бой Минеева и Штыркова, скорее всего, пройдет в начале ноября»

Штырков о бое Стерлинг — О`Мэлли: «Один — везунчик, другой — проект UFC»