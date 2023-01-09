Нурулло Алиев дебютирует в UFC 25 февраля

23-летний боец из Таджикистана Нурулло Алиев (7-0) проведет первый бой в UFC 25 февраля против 32-летнего бразильца Рафаэля Алвеса (20-11). Бой состоится на турнире UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе, США, сообщает Sherdog.

В сентябре 2022-го Алиев победил Джоша Уика (12-6) на Dana White's Contender Series техническим нокаутом за 24 секунды до конца первого раунда. Таким образом, Алиев подписал контракт с UFC и стал первым бойцом лиги из Таджикистана.

Алвес в прошлом бою проиграл Дрю Доберу (26-11) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 30 июля на UFC 277 в Далласе, США.