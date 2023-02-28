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Сегодня, 13:52

Обвиняемый в растлении 5-летнего сына Веласкеса предстанет перед судом

Давид Хачатрян
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Судья постановил, что Гарри Гуларте, обвиняемый в домогательствах к 5-летнему сыну экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Кейна Веласкеса (14-3), предстанет перед судом после того, как мальчик впервые публично обвинил Гуларте во время ключевого предварительного слушания в понедельник, сообщает MMA Junkie.

44-летний Гуларте был обвинен в феврале 2022-го по уголовному делу о развратных действиях с несовершеннолетним в возрасте до 14 лет — предположительно с Кейном-младшим, когда тому было 4 года. В июне прошлого года Гуларте не признал себя виновным по этому обвинению.

Веласкес в конце 2022-го вышел из тюрьмы под залог в миллион долларов. Экс-боец UFC был арестован первого марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал Гуларте.

ММА
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