КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:39

Деметриус Джонсон рассказал, чем он будет заниматься, когда завершит карьеру

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Один из величайших MMA-бойцов в истории Деметриус Джонсон (31-4) заявил, что по окончании карьеры в MMA будет выступать в турнирах по джиу-джитсу.

«Я говорил в нескольких интервью, что хочу соревноваться в бразильском джиу-джитсу, в IBJJF, потому что мои дети занимаются этой дисциплиной, — сказал «Мышонок» в эфире The MMA Hour. — И наступает момент, когда хочется спросить: «Сколько еще я смогу продолжать?»

Джонсон проведет первую защиту титула One Championship в наилегчайшем весе в трилогии против Адриано Мораеса (20-4). Бой состоится 5 мая в Брумфилде, США.

Деметриус Джонсон
ММА
0
Читайте также
Серена ждет второго ребенка. Теперь она точно больше не выйдет на корт?
«Они все подневольные люди». Наших лыжников больше не пускают на заседания FIS
Пригожин заявил, что контрнаступление украинских войск уже фактически началось
«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»
«Сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит»
Бывшие магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ариэль Хельвани: «Нганну требовал от One гарантий, что его сопернику не будут недоплачивать»

Тренер Нганну назвал одну из причин ухода бойца из UFC