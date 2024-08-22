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Сегодня, 03:40

Борисов: «Если бы Вартанян остался в ACA, конкуренция у него была выше, чем в «Наше дело»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов поделился ожиданиями от поединка Эдуарда Вартаняна и Александра Грозина на турнире «Наше Дело».

«Вартанян движется в своей схеме. Попытался попасть в UFC, и не получилось. Если бы Эдуард остался в ACA, конкуренция у него была выше. В «Нашем Деле» он просто зарабатывает деньги. Грозин — хороший соперник, но не выступал в конкурентных лигах. В ACA Вартанян мог бы провести бои с Али Баговым и Абдулом-Азизом Абдулвахабов. Эдуард выиграл Гран-при, решил заработать на этом успехе. Но UFC его не подписал, что очень странно. Медийный, зрелищный, сильный. Армянской диаспоры в США очень много. Он заслуживал подписание», — цитирует MMA.Metaratings.ru Борисова.

Александр Грозин и Эдуард Вартанян проведут поединок на турнире «Наше Дело 85».

Источник: MMA.Metaratings.ru
Олег Борисов
Эдуард Вартанян
ММА
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