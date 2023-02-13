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Сегодня, 14:26

Фомич: «В любом случае Емельяненко останется лучшим тяжеловесом в истории ММА»

Алина Савинова
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Российский кулачный боец Олег «Фомич» Фомичев высказался о поражении россиянина Федора Емельяненко от американца Райана Бейдера в турнире Bellator 290.

«К сожалению, Федор проиграл нокаутом. Всему свое время. В любом случае Федор — чемпион, легенда и лучший из лучших, поэтому, каков бы ни был результат, Федор останется лучшим тяжеловесом в истории ММА.

Почему он принял этот бой? Я думаю, что ему виднее. Это профессионал своего дела. Если он почувствовал, что надо, значит, надо. Думаю, все зависело от него. Если он был в клетке, значит, посчитал, что так нужно», — цитирует Фомичева Metaratings.ru.

В ночь на 5 февраля Емельяненко провел последний бой в своей карьере. Поединок завершился поражением россиянина.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/fomich-fedor-vse-ravno-ostanetsya-luchshim-tyazhelovesom-v-istorii-mma-227495/
Федор Емельяненко
ММА
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