Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:55

Олег Тактаров рассказал, как Сергею Павловичу раскрутить себя на Западе: «Нужно расшмалять 20 байкеров в баре»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Российский боец Олег Тактаров считает, что первому номеру рейтинга UFC в тяжелом весе Сергею Павловичу (18-1) нужно раскрутить себя так, чтобы о нем знали не только фанаты MMA.

«Джонс наверняка уже придумал для себя ход боя [с Павловичем], как все сделать тактически, он думает, что это будет несложно, но это все равно опасно — там такие кувалдухи летают, но на Западе Павлович не такая раскрученная фигура, — сказал Тактаров журналистам. — Ему надо сейчас максимально себя раскрутить. Если бы я был его менеджером — я его менеджером не буду, — я бы в стороне от спорта сделал бы какие-то события, чтобы его узнал зритель, тот, который платит: европейские зрители, американские зрители, новозеландские зрители, с острова Фиджи, откуда угодно, зрители, которые его не знают.
Как бы я это сделал? Не знаю. Может быть, отправил бы в какую-нибудь игру на выживание, придумал бы какую-нибудь историю, подослал бы к нему каких-нибудь байкеров, человек 20, в каком-нибудь баре, чтобы он их там расшмалял и все, с ним бы все захотели драться. Под него бы тогда финансирование нашлось бы».

Павлович в прошлом бою нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.

Олег Тактаров
Сергей Павлович
UFC
3
Обсудить
Читайте также
«Я засыпала в метро с гематомами, а Тутберидзе говорила — я халтурила». Откровенная Загитова у Максима Транькова
Игрок «Зенита» Малком станет самой дорогой покупкой лиги Саудовской Аравии
Киев намерен создать новый зерновой коридор после получения F-16
Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олег Тактаров отреагировал на анонс боя Чимаева и Косты

Олег Тактаров: «Я не пользуюсь iPhone. Он прослеживается и прослушивается полностью»